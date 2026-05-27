Agentes de la Región Policial La Libertad y miembros de las Fuerzas Armadas realizaron anoche un operativo en las zonas rojas de la provincia de Trujillo.

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Las fuerzas del orden realizaron acciones de control territorial en el sector Cruz Blanca de El Porvenir, zona desde donde opera la peligrosa organización criminal “Los Pulpos”. Ahí realizaron labores de control de identidad a personas que merodeaban en actitud sospechosa y a conductores de vehículos menores.

También se realizaron operativos en el centro poblado El Milagro (Huanchaco) y los distritos de la Esperanza y Florencia de Mora, que también tienen gran incidencia delictiva.

“Nuestro compromiso es claro: mantener el dominio del territorio, estar presentes donde la ciudadanía nos necesita y actuar con firmeza contra quienes atentan contra la paz”, afirmó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad.

Detalló que estas acciones buscan recuperar espacios públicos, neutralizar a las organizaciones criminales y garantizar la tranquilidad de la población, cumpliendo con el plan de seguridad ciudadana y el estado de emergencia vigente en la provincia de Trujillo.