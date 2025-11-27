Un nuevo operativo al interior del penal El Milagro de Trujillo permitió decomisar armas punzocortantes, libretas con nombres y números telefónicos de posibles víctimas de extorsión, extensiones eléctricas, entre otros objetos prohibidos.

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal y de la Oficina de Inteligencia de la Policía. Ellos, en coordinación con agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ingresaron a los pabellones 5, 8 y 13.

Tras la redada, la Región Policial La Liberad confirmó que decomisaron chuchillos artesanales, objetos punzocortantes, así como cables y extensiones eléctricas. También se encontraron nueve libretas que contenían datos de personas a quienes habrían estado amenazando para que paguen cupos. Además, se halló el croquis de una institución educativa y el carné de un interno junto a la fotografía de una policía.

Todo el material incautado fue incinerado al interior de la cárcel, como medida inmediata de neutralización.

“Gracias al Estado de Emergencia, hoy ingresamos al penal El Milagro y lo seguiremos haciendo. Las requisas serán constantes y no habrá espacio para la impunidad, cada libreta con números y nombres son menos víctimas de extorsión”, informó la Región Policial La Libertad.