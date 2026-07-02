La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de La Libertad (Sedalib S.A.) inició la obra de mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado de la urbanización El Recreo.

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El proyecto contempla una inversión superior a S/ 9.4 millones y permitirá reemplazar las redes luego de cinco décadas de funcionamiento. La infraestructura sanitaria ya ha cumplido su vida útil, ocasionando constantes averías, fugas y atoros que afectan la calidad del servicio.

Los trabajos iniciaron con la colocación de la primera piedra. La ceremonia estuvo presidida por el presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, quien estuvo acompañado por el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, funcionarios de la empresa y dirigentes vecinales de la urbanización El Recreo.

El proyecto contempla la renovación de más de 5 kilómetros de redes de agua potable, más de 4.7 kilómetros de redes de alcantarillado, además de nuevas conexiones domiciliarias, permitiendo optimizar la continuidad y eficiencia del servicio para los usuarios del sector.

Durante su intervención, el presidente del Directorio de Sedalib señaló que esta obra representa un paso importante en el proceso de modernización de la infraestructura sanitaria de Trujillo.