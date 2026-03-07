Un fuerte estallido sacudió el interior de la discoteca Dali en el distrito de Víctor Larco Herrera en Trujillo durante la madrugada de este sábado. El local nocturno ya había sufrido un ataque similar hace dos semanas cuando lanzaron una bomba lacrimógena en plena celebración de San Valentín.

Los usuarios del establecimiento escucharon la detonación proveniente de áreas generales del recinto comercial. Esa alerta inmediata activó protocolos de evacuación y respuesta de equipos especializados regionales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional asumió evaluación preliminar de daños materiales en el sitio afectado. Personal técnico verifica también si existen lesionados entre asistentes presentes en el momento crítico.

Agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron las inspecciones correspondientes para esclarecer la naturaleza del ataque. Las autoridades evaluan si el origen corresponde a explosivo colocado intencionalmente o falla eléctrica accidental.

Los asistentes lograron registrar el momDento del atentado que se produjo durante la presentación en vivo de la orquesta ‘Amor Rebelde‘ desatando el pánico colectivo.

Según la prensa local, al menos 31 personas resultaron heridas. Las víctimas fueron evacuadas en dos grupos, 15 personas se trasladaron al Hospital de Belén y otras 16 al Hospital Regional Docente en el departamento de Trujillo.

La región La Libertad acumula cinco atentados en menos de una semana. Los cuatro eventos anteriores configuraron ataques confirmados con artefactos explosivos de diversos tipos.

Autoridades mantienen alto nivel de alerta ante escalada de agresiones contra objetivos comerciales locales. La ola de violencia genera preocupación generalizada por la seguridad en zonas urbanas de Trujillo.