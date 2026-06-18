El presidente de la República, José María Balcázar, sostendrá hoy una audiencia privada en el Vaticano con el papa León XIV para extenderle la invitación formal para que el Sumo Pontífice visite Perú en noviembre de este año.

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Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el día ni los lugares a donde el Santo Padre arribará, fuentes eclesiásticas han adelantado que el papa llegaría al país el 10 de noviembre. Además, en su itinerario estarían cinco ciudades: Lima, Callao, Pucallpa, Arequipa y Chiclayo.

Por ahora, Trujillo, lugar en donde el padre Robert Francis Prevost vivió durante 10 años, no aparecería en la lista de lugares a visitar. Sin embargo, en esta ciudad aún se mantienen las esperanzas de una posible llegada.

Invitación. La gerenta regional de Turismo de La Libertad, Angélica Villanueva, confirmó que la gobernadora Joana Cabrera entregó a la Conferencia Episcopal y al Nuncio Apostólico una carta en la que indica la predisposición de la región La Libertad para que el Santo Padre pueda visitarnos y emitir “su mensaje de paz desde Trujillo”. En ese sentido, consideró que “todavía falta mucho para noviembre y muchas cosas pueden suscitarse en ese ínterin”.

La funcionaria recordó que Trujillo ya recibió la visita de dos papas: Juan Pablo II (4 de febrero de 1985) y Francisco (20 de enero de 2018). La llegada del último Sumo Pontífice, incluso, generó un impacto económico de 19 millones de dólares para la región, pues llegaron unos 216 mil visitantes, el 36% extranjeros. Además, la misa que se realizó en la explanada de Huanchaco congregó a 300 mil personas. Justamente esta última cifra es la que se estima que podrían llegar a La Libertad en una eventual visita de León XIV.

Soporte

De no concretarse la llegada del Santo Padre a Trujillo, esta ciudad igual tendrá un papel protagónico en las actividades religiosas que se realizarán, debido a que es la puerta de ingreso a la macrorregión norte del país. Además, está a cuatro horas de Chiclayo en carretera, por lo que los fieles podrían acudir a las actividades del papa y luego regresar a la “Capital de la Primavera”.

“El hecho de que Lambayeque es un territorio que probablemente no cubra la totalidad (de hospedajes) para los visitantes, entonces Trujillo o la región La Libertad con sus provincias más cercanas se convierten en el centro de soporte más cercano que tendrían para la visita […]. Toda la gente que podría llegar en algún momento a Lambayeque también querrá conocer los lugares donde permaneció el Santo Padre y es la oportunidad para que la ruta del papa en La Libertad se haga conocida”, acotó.

Turismo religioso

Trujillo tuvo el privilegio de tener al Sumo Pontífice durante 10 años. Por ello, en esta parte del país se estableció la ruta turística “Caminos del Papa León XIV”, que comprende visitas a lugares en donde el papa vivió y ejerció su labor pastoral.

Los puntos a conocer son el Arzobispado de Trujillo, el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, la Parroquia Santa Rita de Casia y El Convento Santo Tomás de Villanueva. Los dos últimos lugares se ubican en la urbanización Santa María, zona en donde las autoridades mejorarán el asfaltado.