La subgerenta de Programas Alimentarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Olga Yglesias Peláez, está en la mira del Jurado. El organismo electoral le inició un procedimiento sancionador por una presunta infracción al principio de neutralidad, tras evidenciar que participó en actividades proselitistas a favor de la organización política Alianza para el Progreso (APP).

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En campaña

La presunta vulneración fue alertada por el coordinador de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, Giancarlo Gallegos Ojeda, a través del Informe N° 000457-2026-GGO-JEETRUJILLO-ERM2026/JNE, publicado el 11 de agosto.

En el documento detalla que, a raíz de una publicación de N60 realizada el 10 de agosto, se tomó conocimiento de la participación de Yglesias Peláez en un evento proselitista de Jorge Sigüenza Quispe, quien postula por APP a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo.

En el informe, además, se consigna que el video de la actividad política también fue difundido en la cuenta de Facebook del candidato. Ante esto, el fiscalizador solicitó que el caso sea revisado por el pleno del JEE de Trujillo y se notifique al municipio provincial para las acciones respectivas.

Olga Yglesias, además de ser funcionaria de la MPT, también postula como teniente alcaldesa en la lista a la comuna trujillana que encabeza el actual burgomaestre Mario Reyna.