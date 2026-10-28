Ana Belén Vásquez se comprometió a respetar los pactos colectivos firmados entre los servidores ediles y la comuna.
Ana Belén Vásquez se comprometió a respetar los pactos colectivos firmados entre los servidores ediles y la comuna.

La virtual alcaldesa del distrito de (Trujillo), Ana Belén Vásquez, se reunió con miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de El Porvenir (SUTRAMUN-EP) y se comprometió a cumplir, durante su gestión 2027-2030, con los convenios colectivos suscritos entre la comuna y ese grupo sindical.

La cita se dio durante la asamblea convocada por el secretario general del sindicato, Luis Alberto Barrios Méndez, en donde participaron más de 300 trabajadores afiliados a ese gremio.

“Tenemos la firme decisión de cumplir con todos los beneficios sindicales. El pacto colectivo 2027 está asegurado”, manifestó Ana Belén Vásquez.

Asimismo, invocó a los trabajadores ediles a mantener un trabajo coordinado y unido para contribuir al desarrollo y progreso del distrito de El Porvenir.

Por su parte, los integrantes de la junta directiva del SUTRAMUN-EP y los trabajadores asistentes expresaron su reconocimiento a la virtual alcaldesa por comprometerse a respetar los convenios y pactos colectivos, que contemplan beneficios para los afiliados al sindicato.

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