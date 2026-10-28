La virtual alcaldesa del distrito de El Porvenir (Trujillo), Ana Belén Vásquez, se reunió con miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de El Porvenir (SUTRAMUN-EP) y se comprometió a cumplir, durante su gestión 2027-2030, con los convenios colectivos suscritos entre la comuna y ese grupo sindical.

VER MÁS| Piden que el Ministerio de Cultura retire huacos eróticos de Moche, en Trujillo

La cita se dio durante la asamblea convocada por el secretario general del sindicato, Luis Alberto Barrios Méndez, en donde participaron más de 300 trabajadores afiliados a ese gremio.

“Tenemos la firme decisión de cumplir con todos los beneficios sindicales. El pacto colectivo 2027 está asegurado”, manifestó Ana Belén Vásquez.

Asimismo, invocó a los trabajadores ediles a mantener un trabajo coordinado y unido para contribuir al desarrollo y progreso del distrito de El Porvenir.

Por su parte, los integrantes de la junta directiva del SUTRAMUN-EP y los trabajadores asistentes expresaron su reconocimiento a la virtual alcaldesa por comprometerse a respetar los convenios y pactos colectivos, que contemplan beneficios para los afiliados al sindicato.