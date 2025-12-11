Unos 13 mil estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) regresarán a las aulas tras levantarse la huelga nacional indefinida que acató el sindicato de docentes de dicha casa de estudios desde el 10 de noviembre último.

La información fue confirmada por el secretario general del referido sindicato, José Raymundo Reyes, quien dijo que la medida de fuerza fue levantada debido a que el Gobierno Central se ha comprometido a atender sus demandas, como mejorar sus salarios y algunos beneficios.

En diálogo con RPP Trujillo, el dirigente señaló que los estudiantes deberán recuperar las clases perdidas en vacaciones.