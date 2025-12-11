La Prefectura Regional de La Libertad informó que se dispuso dar garantías personales para la familia del periodista asesinado el último viernes en Guadalupe (Pacasmayo), Fernando Núñez Guevara.

Esto luego de que el hermano de la víctima, Joel Núñez, y su madre recibieran amenazas de muerte. Así lo informó que prefecto regional Carlos Rodríguez, quien además detalló que se ordenó una diligencia urgente de orientación al ciudadano, debido al alto riesgo que enfrentan los familiares.

Rodríguez, asimismo, visitó ayer el Hospital Regional Docente de Trujillo para conocer el estado de salud de David Núñez, hermano Fernando quien resultó herido durante el ataque.

Como se recuerda, ambos retornaban en motocicleta a Guadalupe tras realizar una cobertura periodística en Ciudad de Dios cuando, al llegar a la Curva de La Barranca, fueron atacados sorpresivamente a balazos.

Fernando Núñez falleció producto de los disparos, mientras que David permanece en estado muy grave, con una bala alojada en la médula espinal.