El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, comentó que es imperativo que el próximo Gobierno Central revise la Ley General de Minería y la actualice.

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La autoridad dijo esto tras ser consultado por los graves problemas que afectan a Quiruvilca (Santiago de Chuco) en la actualidad.

Días atrás, decenas de ronderos de la comunidad de Barro Negro destruyeron campamentos y maquinaria de minería presuntamente ilegal en el sector de El Papelillo.

De acuerdo con los pobladores, el vertimiento de residuos tóxicos están contaminando las fuentes de agua utilizadas para la agricultura y la ganadería.

Otras de las provincias golpeadas por la minería ilegal en La Libertad son Sánchez Carrión y Pataz.