En el sector tres de Wichanzao, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, pareciera que el tiempo se ha detenido. El 10 de marzo del año pasado. intensas lluvias ocasionadas por el ciclón Yaku provocaron dos huaicos que sepultaron decenas de casas con barro y lodo. El fenómeno natural tomó por sorpresa a los moradores y ante la falta de prevención muchas familias lo perdieron todo.

Ayer, un día antes de cumplirse un año de ese desastre, diario Correo visitó la zona y la situación no había cambiado mucho. Aún hay calles donde se evidencia el paso del huaico y los moradores viven atemorizados y duermen con un ojo abierto, pues ante la más ligera llovizna se les remueven los recuerdos de esa desagradable noche en la que perdieron todas sus cosas, que con tanto esfuerzo consiguieron y que hasta ahora no han podido recuperar.

Obras ridículas

Hernán Flores Rodríguez es un vecino que como consecuencia del huaico tuvo que deshabitar su casa, ya que todos los ambientes del inmueble quedaron cubiertos con dos metros de barro. No pudo rescatar ni un artefacto electrodoméstico, camas ni muebles y estos aún permanecen en la parte posterior de su vivienda para hacerle recordar que lo que vivió no fue una amarga pesadilla, sino que fue real y hay altas posibilidades de que la historia se repita, debido a que no se ha ejecutado ninguna obra preventiva de relevancia.

Con este sardinel esperan contener el huaico.

“Lo que han hecho es una obra poco técnica, pues colocaron sardineles de solo 50 centímetros por la ruta del huaico. Esto es ridículo, pues el lodo y barro alcanzó casi dos metros de altura y sepultó casas”, enfatizó.

Rosa Quezada Valdivieso es otra de las vecinas que el 10 de marzo de 2023 lo perdió todo. Ella se ha visto obligada a poner un muro en el frontis de su casa para prevenir que un huaico ingrese a su vivienda.

“La vez pasada estaba en el centro de Trujillo y empezó a llover. Yo imaginé lo peor y tuve que volver lo más rápido que pude a mi casa, pues siempre estamos con el temor de que se produzca otro huaico”, comentó.

Muros

Otra idea del alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, fue colocar muros de concreto para bloquear un posible huaico, pero la vecina Luciana Saldaña Cachay dice que esos bloques solo sirven para que los delincuentes se oculten y asalten a las personas.

Usan estos muros para esconderse y asaltar.

“Eso no protegerá en nada, deben retirar esos bloques”, acotó.