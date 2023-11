Un sujeto atacó la vivienda de un abogado que patrocina a su hermano regidor y a otra persona más, quienes en los últimos meses, denunciaron actos de corrupción en la gestión del alcalde de Ferreñafe, Polansky Carmona.

A las 4 y 40 de la mañana del último sábado, el malhechor llegó hasta el domicilio ubicado en la calle Prolongación Sucre N° 181, en la citada localidad, de propiedad del abogado Gilberto Carrasco Lucero.

El facineroso se acercó sigilosamente y arrojó una piedra contra la ventana del segundo nivel de la casa, ocasionando la rotura de los vidrios.

Segundos antes dejó debajo de la puerta del inmueble, un papel con la frase: “Deja de joder, la próxima vez no será la luna” y otras amenazas, firmando al final como la red criminal venezolana “El Tren de Aragua”.

Afortunadamente, en ese momento, no había nadie en la habitación. Ante el estruendo, el abogado con su familia salieron inmediatamente a la calle y con apoyo de vecinos persiguieron al maleante, hasta lograr atraparlo mediante un arresto ciudadano.

Luego llamaron a la Policía y entregaron al sospechoso de este acto de extorsión, intimidación y coacción.

El detenido fue identificado como Brayan Emanuel Zea Maza y presentaba un requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio.

“Considero que viene de quien se siente afectado con las denuncias de actos de corrupción que he realizado sobre la gestión del alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona. Sólo él podría sentirse afectado al señalar eso en el mensaje recibido. No hay otra lógica, yo no tengo enemigos para que actúen de esta manera. Todo esto se ha iniciado desde el viernes, pues dos de los denunciantes también han pasado por esta situación, uno fue golpeado en la vía pública y a otro le rompieron el parabrisas de su vehículo, también para desistir de sus acusaciones contra las presuntas irregularidades en la comuna”, dijo Carrasco Lucero.

