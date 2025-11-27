Se cumple el vaticinio. La cuestionada obra de renovación de veredas en la avenida Balta de Chiclayo, ejecutada por el exalcalde Marcos Gasco, comenzó a sufrir desperfectos. Un aproximado de 60 baldosas se hundieron en las cuadras 12 y 15 de la concurrida vía, poniendo en riesgo a cientos de peatones.

Detalles de perjuicio

“Han tenido que ser encintadas para poder evitar que ocurra algún tipo de accidente. Lamentablemente, así es como está hoy esta obra que costó más de 3 millones de soles”, dijo el regidor Orlando Puell Varas.

El concejal sostuvo que las observaciones realizadas en su momento por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque lamentablemente empiezan a pasar factura. “El expediente técnico no incluía conexiones domiciliarias con nuevas cajas de registro de agua y desagüe, que sirven justamente para evitar la fuga de agua que genera el hundimiento de la vereda. Lamentablemente, a pesar de ello, se están generando los hundimientos pese a las advertencias”, aseveró.

Finalmente, Puell Varas recordó que el exalcalde Marcos Gasco culminó su gestión en 2022 dejando la obra inconclusa. “La actual gestión trató de hacer que se pueda dar uso, considerando que ni siquiera la ciudadanía podía caminar por las veredas porque estaban destruidas y los comercios en esa zona habían sido perjudicados”, dijo.