Preocupación por afectación en colegios.
Preocupación por afectación en colegios.

Dos instituciones educativas de quedaron seriamente afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas. Se trata de los colegios N.° 11122, en el centro poblado Pampa Grande (Pomalca), y N.° 10241, en el sector altoandino de Tolospampa (Incahuasi), ambos de nivel primario.

Reporte de daños

Las frágiles estructuras no resistieron las precipitaciones y hoy presentan daños severos. En Incahuasi, varios ambientes sufrieron desprendimientos y una pared colapsó por la humedad, dejando a los estudiantes sin clases presenciales y obligados a continuar de manera virtual.

En la escuela de Pampa Grande, parte de la pared de un aula se desplomó, mientras que el comedor y la cocina muestran filtraciones y deterioro en los techos.

Los especialistas de la Gerencia Regional de Educación y de las UGEL de y ya fueron informados y deberán definir medidas inmediatas.

En abril de este año otro colegio de Incahuasi, ubicado en el caserío de Totoras, también colapsó por las lluvias, dejando a 60 alumnos sin local. Las autoridades escolares han pedido apoyo al Gobierno local y central, pues no todos los estudiantes tienen acceso a internet para sostener clases virtuales.

TAGS RELACIONADOS