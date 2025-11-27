Dos instituciones educativas de Lambayeque quedaron seriamente afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas. Se trata de los colegios N.° 11122, en el centro poblado Pampa Grande (Pomalca), y N.° 10241, en el sector altoandino de Tolospampa (Incahuasi), ambos de nivel primario.

Reporte de daños

Las frágiles estructuras no resistieron las precipitaciones y hoy presentan daños severos. En Incahuasi, varios ambientes sufrieron desprendimientos y una pared colapsó por la humedad, dejando a los estudiantes sin clases presenciales y obligados a continuar de manera virtual.

En la escuela de Pampa Grande, parte de la pared de un aula se desplomó, mientras que el comedor y la cocina muestran filtraciones y deterioro en los techos.

Los especialistas de la Gerencia Regional de Educación y de las UGEL de Ferreñafe y Chiclayo ya fueron informados y deberán definir medidas inmediatas.

En abril de este año otro colegio de Incahuasi, ubicado en el caserío de Totoras, también colapsó por las lluvias, dejando a 60 alumnos sin local. Las autoridades escolares han pedido apoyo al Gobierno local y central, pues no todos los estudiantes tienen acceso a internet para sostener clases virtuales.