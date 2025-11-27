Un exconvicto que habría vuelto a involucrarse en actividades delictivas fue detenido por la Policía en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque.

Se trata de Nixon Abel Carranza Carranza (37), quien fue intervenido ayer a las 10:30 de la mañana mientras merodeaba en actitud sospechosa por la intersección de las calles Los Mangos y Mermes, en el pueblo joven Villa Hermosa.

Arresto

Según el acta policial, al notar la presencia de agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme), Carranza intentó huir, pero fue perseguido, reducido y esposado tras oponer resistencia. Durante el registro personal, la Policía encontró en su morral una pistola Pietro Beretta modelo 84BB calibre 9.5, con una cacerina y 16 municiones sin percutir.

También portaba dos celulares —entre ellos un iPhone 13 Pro—, una billetera con cerca de S/100, dos anillos, frascos de colonia y otros objetos. Al no contar con documentación para portar arma de fuego, fue trasladado a la comisaría de JLO por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armamento.

Antecedentes

Carranza habría salido recientemente de prisión. En 2013 fue condenado a 12 años de cárcel en Moquegua por trata de personas, tras obligar con violencia a tres mujeres a trabajar en un prostíbulo. Una de las víctimas, natural de Chiclayo, fue llevada bajo engaños con la promesa de un empleo en una constructora.Primero la hizo su pareja y luego, mediante agresiones, la forzó a ejercer la prostitución.