En Lambayeque, mediante operativos la Policía Nacional arrestó a dos individuos por estar al margen de la ley, siendo uno de ellos miembro de las fuerzas armadas.

Soldado en problemas

Se trata del suboficial del Ejército Peruano (EP) Jhony Calderón Garay, de 27 años de edad, quien fue detenido por los agentes de las comisaría de Cayaltí, por estar inmerso en el delito de peligro común en la modalidad de uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción.

De acuerdo al acta policial, la intervención se registró a las 9 de la mañana de ayer, cuando los uniformados fueron alertados que, un individuo realizaba disparos al aire atemorizando a los transeúntes y vecinos de la urbanización Nueva Cayaltí de la mencionada localidad.

Es así que los detectives a bordo de sus respectivos patrulleros acudieron hasta el lugar, donde efectivamente encontraron al soldado EP quien trataba de esconderse en un inmueble.

Los moradores de la zona lo sindicaron de ser el hombre que había estado disparando e incluso los efectivos PNP encontraron en el suelo hasta diez casquillos de bala percutidos.

Desafortunadamente no le encontraron el arma de fuego en ese instante y no se descarta que lo hay escondido al notar la presencia policial.

Al ser acusado por los testigos, lo condujeron hasta la delegación `para continuar con las diligencias correspondientes.

El caso fue informado al fiscal Luis Rentería, de la Fiscalía Mixta de Cayaltí, quien decidirá su situación legal del suboficial EP.

Requisitoriado escondido

Asimismo, el personal policial, en horas de la tarde, atrapó a Juan Carlos Mogollón Reyes (31), quien presentaba dos requisitorias vigentes por el delito de microcomercialización o microproducción, así como lesiones culposas solicitado por el Tercer Juzgado de Tumbes.

El individuo se escondía en el sector rural La Campiña del distrito de Cayaltí.

Es acusado de integrar la banda criminal “Los Temibles de Las Malvinas” en Tumbes dedicados al delito contra el patrimonio - robo agravado y tocamientos indebidos a menores de edad en la región más pequeña del país.