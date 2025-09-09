El Consejo Regional de Lambayeque ejecutó S/ 326,575.34 en fiscalización entre enero y junio de 2025, de acuerdo con el balance oficial. El monto representa el 59% del presupuesto anual asignado a esta función (S/ 553,074) y estuvo dirigido principalmente a la contratación de asesores técnicos y legales, auxiliares administrativos y adquisiciones menores.

Gastos por fiscalización

Aunque el gasto tiene como finalidad fortalecer la capacidad de control político de los consejeros, el desglose revela grandes disparidades en la ejecución entre despachos y un patrón común: la dependencia de consultorías externas y servicios temporales.

El consejero Ricardo Guillermo Lara Doig es el que más fondos ejecutó: S/ 69,549.94. Su oficina contrató asesoría técnica y legal por más de S/ 56 mil, además de un auxiliar administrativo (S/ 7,500) y compras de equipo de cómputo y útiles de oficina que superaron los S/ 6,000. En la práctica, su despacho funciona con un equipo externo permanente.

La consejera Sujeily Enith Camacho Fernández ocupa el segundo lugar, con S/ 59,560.20 en dos fiscalizaciones. Sus desembolsos incluyen servicios de análisis de documentación legal (S/ 13,200), asistencia técnica y seguimiento (S/ 36,000 en total), además de la contratación de un auxiliar administrativo (S/ 10,000). También destinó fondos a viáticos por visitas inopinadas a municipalidades (S/ 360) y a compras menores de papelería.

Muy cerca figura Julio César Sevilla Exebio, con S/ 57,500.00. Su presupuesto se dirigió principalmente a asesorías técnicas de ingeniería y legales (S/ 42,500), además de un auxiliar administrativo (S/ 15,000) para la comisión de Recursos Ambientales, Agricultura y Producción.

Más desembolsos

En un segundo escalón se ubican otros cuatro consejeros, con desembolsos que van de los S/ 24 mil a los S/ 49 mil.

Víctor Yomi Orosco Nunton destinó S/ 49,000.00, dividido en asesoría legal (S/ 15,000), servicios contables (S/ 25,000) y un auxiliar administrativo (S/ 9,000). Su ejecución se concentró en fortalecer la revisión de estados financieros y aspectos normativos.

Por otro lado, el consejero y reconocido arqueólogo Walter Leonel Alva Alva ejecutó S/ 38,000.00 en dos fiscalizaciones. Contrató un consultor externo para el seguimiento de planes de turismo (S/ 12,000), además de un auxiliar administrativo (S/ 10,000) y un consultor especializado (S/ 16,000).

Además, la consejera María Manuela Zeña Nanfuñay gastó S/ 28,965.20, principalmente en asesorías técnicas y legales (S/ 24,000), complementadas con la compra de útiles de oficina por S/ 4,965.20.

Finalmente, Luzanna Exebio Cabrera registró el gasto más bajo del grupo: S/ 24,000.00, destinado a un auxiliar administrativo y apoyo técnico en la comisión de Desarrollo Productivo, Trabajo y Empleo.