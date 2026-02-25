Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron completamente inundada la avenida Luis Gonzales, en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), así como varias calles adyacentes.

El nivel del agua cubre gran parte de la calzada, generando dificultades para el tránsito vehicular y el desplazamiento peatonal.

Conductores intentan avanzar a baja velocidad para evitar que sus unidades queden varadas, mientras peatones buscan rutas alternas para cruzar la zona.

Riesgo para conductores y peatones

Vecinos alertaron que la acumulación de agua afecta varios tramos y podría incrementarse si continúan las precipitaciones.

Se recomienda evitar circular por el sector hasta que las autoridades logren drenar el agua acumulada y restablecer condiciones seguras.

La ciudad de Chiclayo viene registrando lluvias en el contexto de las condiciones climáticas que afectan a la costa norte del país.