Una nueva modalidad de asalto viene generando alarma en el distrito de La Victoria (región Lambayeque), donde delincuentes organizados en caravana perpetraron un robo a transeúntes durante horas de la noche. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Hechos grabados

Las imágenes muestran a seis motocicletas y dos mototaxis, con al menos 12 sujetos, interceptando a dos ciudadanas que caminaban por la avenida La Unión. Algunos de los delincuentes descendieron rápidamente de los vehículos y arrebataron celulares, carteras y otras pertenencias a las víctimas.

Durante la huida, uno de los asaltantes resbaló y cayó al pavimento, pero se reincorporó de inmediato antes de escapar junto a sus cómplices a toda velocidad. Una de las agraviadas intentó seguirlos por varios metros, sin éxito.

Vecinos del sector exigen mayor presencia policial, pues aseguran que este tipo de robos se estaría repitiendo con frecuencia, aprovechando la escasa vigilancia nocturna.