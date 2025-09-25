En la provincia de Chiclayo, un grupo de comerciantes formales del mercado Moshoqueque manifestó su malestar por las recientes intervenciones realizadas por el área de Fiscalización y la Subgerencia de Mercados de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO).

Los vendedores señalan que los inspectores vienen aplicando decomisos de productos y sanciones de manera arbitraria.

Reclamo de vendedores

El exregidor y comerciante del primer sector del centro de abastos, James Prado, indicó que las sanciones económicas —que oscilan entre S/ 1,000 y S/ 5,000— resultan desproporcionadas, pues en algunos casos se imponen por sobrepasar mínimamente los límites del puesto de venta. Recordó que estas disposiciones están contempladas en el reglamento de la Ordenanza Municipal N.° 010-2024-MDJLO.

A esta queja se suman las voces de otros comerciantes. “Nos quitan la mercadería como si fuéramos informales, cuando en realidad tenemos licencia y pagamos nuestros arbitrios. Lo que pedimos es trato justo”, afirmó María Rodríguez, vendedora de abarrotes.

Por su parte, Pedro Gálvez, dedicado a la venta de frutas, aseguró que las sanciones afectan directamente a la economía familiar. “Una multa de cinco mil soles es impagable para quienes apenas sobreviven con las ventas diarias. Sentimos que la municipalidad no nos apoya”, señaló.

Desde la Oficina de Administración de y la Subgerencia de Mercados de la MDJLO se informó que los operativos se realizan con la finalidad de controlar los pasadizos internos y evitar que sean ocupados por mercadería o puestos improvisados.

Se precisó que incluso personas dedicadas a la venta de desayunos y comidas han sido multadas por obstaculizar las zonas de tránsito.

Al respecto, Juana Salazar, quien ofrece desayunos en la zona de ingreso al mercado, indicó que la medida los perjudica de manera directa.