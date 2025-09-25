Nuevamente se produjo un fuerte enfrentamiento entre los comerciantes ambulantes de los alrededores del mercado Modelo y personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en la región Lambayeque.

Los hechos se registraron durante la mañana de ayer y un grupo de efectivos de la Policía Nacional tuvo que intervenir, para evitar desmanes en la intersección de las calles Balta y Arica.

Sin solución al problema

El problema se originó porque los agentes del Serenazgo, en compañía de fiscalizadores municipales, ordenaron a los vendedores despejar las zonas de acceso en la calle Arica.

Pero algunos de estos trabajadores se negaron a moverse, argumentando que tienen derecho a trabajar. De los gritos e insultos se pasó rápidamente a los forcejeos y empujones con los serenos.

Los comerciantes informales señalaron que solo disponen de la vía pública para ofrecer sus productos al público. Asimismo, denunciaron que el control de los serenos solo se concentró en un lado, a pesar de que en todas salidas del centro de abasto y demás áreas cercanas hay venta ambulatoria. Agregaron que este operativo fue motivado por el reclamo de los propietarios de tiendas cercanas.

Aunque el municipio ha instalado rejas y esferas de concreto en las pistas, esto no ha frenado la llegada de vendedores.

El problema se observa en 7 de Enero, Pardo, Héroes Civiles, Teniente Pinglo, Pedro Ruiz, Arica, Juan Cuglievan, Luis Gonzales, Parque Las Fuentes y en los alrededores del colegio Manuel Pardo.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la MPCh, Luis Miranda, indicó que los operativos continuarán con la participación de la Policía, porque la permanencia del comercio informal pone en riesgo el libre tránsito de todas las personas que se movilizan hacia el mercado Modelo.