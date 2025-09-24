La inseguridad ciudadana sigue golpeando a los trabajadores que recorren las calles del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo. Esta vez, Lizbet Huancas Ruiz (45), encuestadora del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), fue víctima de un asalto a plena luz del día.

Inseguridad en Leonardo Ortiz

La agraviada relató que cuando caminaba por la cuadra 14 de la calle Ayacucho, fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban a pie y portaban un cúter. Los facinerosos la amenazaron con hacerle daño si no entregaba sus pertenencias, logrando arrebatarle un moderno celular valorizado en S/2,000.

Huancas Ruiz, visiblemente afectada, acudió a la comisaría del sector para sentar la denuncia. Vecinos de la zona aseguraron que la calle se ha convertido en “tierra de nadie” debido a los constantes robos y la escasa presencia policial.

La Policía ha iniciado las investigaciones para dar con el paradero de los hampones, sin embargo, los moradores temen que el caso quede impune, como ha ocurrido con otros atracos en el distrito.