Cuatro de las cinco empresas que integran el Consorcio Pomalca, encargado de mejorar el camino vecinal LA-816 entre Pomalca y el ingreso al Grupo Aéreo N.° 6, mantienen deuda coactiva con el Tesoro Público por unos S/ 30 millones, según consultas al portal de la Sunat del 20 y 21 de noviembre. La obra, de S/ 70,8 millones, se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos por encargo del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque.

Solicitud

Las capturas fueron presentadas el 25 de noviembre ante la Sunat en Lambayeque por Jorge Chávez Pita, consultor en contrataciones públicas, quien solicita la cobranza inmediata. Dirigió su carta al superintendente nacional, César Alfonso Luna Victoria.

El comité de selección otorgó la buena pro el 3 de octubre de 2025 al Consorcio Pomalca, integrado por Nova Infra Invest Perú, OPOS S.A.C. (antes Odebrecht Perú Operaciones y Servicios), Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2, Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 y Concesionaria IIRSA Norte.

En este esquema, las empresas financian y ejecutan la obra y luego recuperan lo invertido descontándolo de sus impuestos. Según la carta, esa deducción se aplica a lo que cada empresa debería pagar al fisco.

El denunciante afirmó que la obra lleva casi un año de avance. Señaló también que el convenio entre el GORE, representado por el gobernador Jorge Pérez Flores, y el representante legal común del consorcio, César Maldonado García, no aparece en el portal de transparencia.

Concentración

Concesionaria IIRSA Norte registra S/ 13,85 millones, el 46 % del total. Le sigue OPOS, con S/ 11,28 millones. Interoceánica Sur Tramo 3 debe S/ 4,53 millones y Tramo 2, unos S/ 422 mil. El documento no presenta deudas de la quinta empresa, Nova Infra Invest Perú. Las cifras no incluyen costos ni gastos del procedimiento.

En los cuatro casos la Sunat ya inició la cobranza coactiva. El grueso de los montos corresponde a periodos de 2026, es decir, a meses en que la obra ya estaba en marcha. Las excepciones son S/ 4,1 millones de Tramo 3 del periodo de octubre de 2025, con cobranza iniciada en diciembre de ese año, y seis deudas de IIRSA Norte de 2013 y 2014, por unos S/ 242 mil, cuya cobranza comenzó entre el 21 y el 27 de agosto de este año.

Postura

Chávez Pita detalló que las empresas siguen contratando con el Estado pese a sus deudas y que la Sunat no lo advierte. Planteó además que, en consorcios de este tipo, un integrante sin deudas puede facturar con su RUC, de modo que el integrante deudor no emita comprobantes y la entidad contratante no pueda retener lo adeudado. Explicó haber advertido esta práctica antes ante la Sunat.

Correo trasladó la consulta a una representante del Consorcio Pomalca sobre la participación en la obra de empresas integrantes que tendrían deudas con la Sunat. La representante indicó que realizarán las verificaciones correspondientes y que emitirán un pronunciamiento. Hasta el cierre de esta edición, este no había llegado.

Escenario

Casi la mitad de la deuda (unos S/ 14,7 millones) corresponde al periodo de agosto de 2026, según información alcanza a Sunat.

Un total de 70 millones de soles es el costo de obra que se ejecuta en la vía Chiclayo – Pomalca.