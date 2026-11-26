En razón a distintos problemas en los proyectos de inversión del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, en lo que va de este año, el Consejo Regional alcanzó 40 informes de fiscalización a la Contraloría General, para que dicha entidad revise a fondo si el dinero público fue usado correctamente.

Fiscalización

“La gerencia de Infraestructura debió encaminar parte de estas obras y no da solución, incluso habiendo reclamos desde la ciudadanía. Por eso hemos recurrido a la Contraloría y que sea esta la que determine quiénes no cumplieron su obligación”, explicó el consejero regional, Juan Pablo Horna Santa Cruz.

En el paquete de inversiones que aún no cumplen su objetivo está el colegio “Inmaculada Concepción”, el cual registra observaciones técnicas, y hasta ahora no se aprueba el presupuesto de ejecución del saldo de obra para subsanar.

Asimismo la obra de pavimentación en el centro poblado Salitral (Motupe), que está inconclusa y con fallas. Los retrasos en los proyectos de ejecución de los hospitales de Ferreñafe y Monsefú, la carretera Mamape- Ferreñafe y en el expediente técnico para la reconstrucción del colegio inicial de Motupillo (Pítipo), por citar algunos casos.

“Hay mucho ruido y pocas nueces. La gestión no tiene obras emblemáticas; ello se hubiera logrado con los hospitales de Ferreñafe y Monsefú, pero no hay avance y tiene que acarrear responsabilidad”, agregó Horna.

Continuismo

Una explicación sería que el gobierno de Jorge Pérez es la continuidad de su antecesor Anselmo Lozano. “La inversión del colegio “Inmaculada” empezó con Lozano y ahora los escolares son los más perjudicados”, declaró el consejero.

La gerencia de Infraestructura, donde se han registrado 7 cambios de gerente, tampoco se salva, pues cada proyecto tiene un coordinador y en cada licitación públlica se gestiona la incorporación de un supervisor.

Dato

Transparencia Económica muestra que en ejecución de proyectos, el GORE Lambayeque alcanza un 65.6% de avance.