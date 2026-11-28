Un año de suspensión sin goce de remuneraciones deberá cumplir el sereno municipal Julio César Rivera Velásquez, luego de que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) determinara su responsabilidad administrativa por hostigamiento sexual contra una compañera de trabajo.

La medida fue establecida mediante la Resolución de Recursos Humanos N.° 001060-2026-MPCH/GRRHH, que concluyó que el trabajador utilizó WhatsApp y Facebook para enviar mensajes intimidatorios, insultos sexistas y expresiones de connotación sexual contra la servidora. Según el documento, también habría empleado perfiles falsos para contactar a terceros y divulgar aspectos de la vida íntima de la denunciante.

Entre los mensajes recogidos en la investigación figura la amenaza “Vas a llorar sangre. Ya lo verás”, así como expresiones ofensivas dirigidas a menoscabar la dignidad de la trabajadora. La Municipalidad consideró que estas acciones configuraron hostigamiento sexual, pese a que ambos servidores ocupaban el mismo nivel jerárquico dentro de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

La resolución también da cuenta de que el órgano instructor había recomendado inicialmente una suspensión de 180 días. Sin embargo, el órgano sancionador se apartó de esa propuesta al considerar que no guardaba proporción con la gravedad de los hechos y determinó imponer 365 días sin goce de remuneraciones.

Para sustentar la medida, la entidad tomó en cuenta la afectación a la dignidad, integridad psicológica e intimidad de la trabajadora, así como el uso de perfiles falsos y las amenazas atribuidas al investigado.

Finalmente, la resolución establece que el servidor puede presentar un recurso de reconsideración o apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a su notificación.