La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno coordina el adelanto de bonos para las familias afectadas por las lluvias en Piura. Además, informó que solicitará convertir los US$14 millones de apoyo ofrecidos por China en equipos para atender las inundaciones.

Durante su segundo día de actividades en la región, la mandataria indicó que conversó con el ministro de Economía, Elmer Cuba, para acelerar la entrega de estos beneficios. Precisó que el anuncio se realizará entre el domingo y el lunes, junto con el titular del sector, y que el financiamiento se gestionará con organismos multilaterales.

Respecto a la cooperación china, Fujimori señaló que conversó con el canciller para solicitar que los US$14 millones anunciados por el Gobierno del presidente Xi Jinping se conviertan en máquinas trasvasadoras, motobombas e hidrojets. Según explicó, el objetivo es contar con estos equipos para responder ante la emergencia.

“Esta mañana he hablado en primer lugar con el canciller. ¿Se acuerdan de que se ha anunciado un apoyo del Gobierno chino del presidente Xi Jinping? Estamos pidiendo que los 14 millones de dólares se conviertan en máquinas trasvasadoras, motobombas e hidrojets, para estar preparados”, precisó.

La jefa de Estado también anunció que emitirá un decreto de urgencia para que los sistemas de alerta y respuesta ante inundaciones (SARE) y los equipos relacionados con el drenaje queden bajo la administración del Gobierno central.