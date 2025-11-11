Un adolescente se debate entre la vida y la muerte, esto luego de que recibiera un impacto de bala en el tórax. Se trata del menor de iniciales A.C.F., de 17 años de edad, quien la madrugada de ayer fue trasladado hasta el servicio de emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde el médico de turno le diagnosticó trauma torácico por proyectil de arma de fuego, neumotórax, descartar etilismo agudo y escoriaciones diversas por agresión de terceros.

Investigación policial

De acuerdo al acta policial, las autoridades de la red asistencial de EsSalud comunicaron de inmediato el hecho a los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, cuyos uniformados se trasladaron rápidamente hasta el mencionado nosocomio.

Los detectives, al entrevistarse con los familiares del agraviado, indicaron que su ser querido estuvo participando de una reunión bailable en el sector Nuevo Horizonte del distrito de Pomalca, donde luego aparecieron unos individuos y lo atacaron a golpes.

Ataque a quemarropa

Según les dijeron, de pronto uno de los revoltosos sacó a relucir un arma de fuego y le disparó a quemarropa, impactándole la bala en el pecho, cerca al corazón, dejándolo gravemente herido y tendido en el pavimento.

En ese momento solicitaron apoyo del serenazgo y de la Policía de la comisaría de Pomalca, quienes lo condujeron al hospital, siendo internado en el área de trauma shock. Se tuvo conocimiento que luego lo trasladaron al Hospital Las Mercedes, donde, hasta el cierre de la presente edición, lucha por sobrevivir.

Posible venganza o rivalidad

Los investigadores no descartan que el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de intento de homicidio, se deba a una rencilla o rivalidad que tiene el adolescente con unos pandilleros de la zona, quienes también estuvieron en la fiesta bebiendo licor a diestra y siniestra.

Asimismo, los efectivos PNP de la Divincri se trasladaron hasta Pomalca, donde recogieron algunos casquillos e iniciaron las diligencias correspondientes para poder ubicar y capturar al o los responsables del ataque.