La reconocida joyería Oro Malca, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Balta, en el centro de Chiclayo, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, luego de que delincuentes cortaran la energía eléctrica y vulneraran el sistema de seguridad para ingresar al local.

Propietarios piden dar con ladrones

El propietario del establecimiento informó a la prensa que los hampones se llevaron todo el stock de joyas, valorizadas en alrededor de 450 mil soles. “Han cortado la luz para desactivar las cámaras y poder ingresar sin ser detectados. Es la cuarta vez en seis años que nos roban, y pese a que siempre entregamos los videos, nunca se da con los responsables”, lamentó.

A través de un comunicado, la empresa señaló que se encuentra colaborando con las autoridades competentes, quienes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los implicados.

“Nos encontramos trabajando junto con las autoridades competentes, quienes vienen realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, indicó Oro Malca en su pronunciamiento.

El hecho ha generado preocupación entre los comerciantes del centro de Chiclayo, quienes demandan mayores medidas de seguridad ante el incremento de robos y asaltos en la zona.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras el propietario exige resultados concretos y protección efectiva para los negocios locales.