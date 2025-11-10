Los cuerpos de dos menores, primitos, fueron encontrados sin vida en el distrito de Olmos, en la región Lambayeque, tras varios días de desaparición. El terrible hallazgo ocurrió la tarde y noche del último domingo, 9 de noviembre de 2025.

Macabro hallazgo

R.H.B., de 4 años, fue hallada atrapada entre las rejas de la compuerta de un canal de riego en la bocatoma Miraflores. Horas más tarde, D.S.B., de 2 años, fue encontrado a orillas del río, cerca de una chancadora.

Según la Policía, los agricultores que hicieron el hallazgo alertaron de inmediato a la comisaría local. Con apoyo de algunos vecinos, se retiraron los cuerpos antes de la llegada de los peritos de Criminalística y del Ministerio Público.

Hasta el cierre de esta edición, el fiscal de turno aún no había ordenado el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la morgue de Chiclayo, donde se les practicará la necropsia correspondiente.

Las autoridades investigan las causas del deceso y cómo fueron arrastrados por la corriente del agua. La comunidad permanece consternada por la tragedia, mientras la Policía hace un llamado a los padres a extremar la vigilancia de sus hijos.