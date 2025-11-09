Dos delincuentes atacaron a balazos al chofer de una camioneta y luego huyeron a bordo de una mototaxi, en el distrito de Olmos, en la región Lambayeque.

Ataque bajo investigación

El atentado ocurrió en el cruce de las calles San Martín y San Juan, cerca del paradero Las Norias, donde el conductor fue interceptado por los malhechores. A pesar de la violencia del ataque, el conductor de la camioneta Toyota Hilux, de placa de rodaje P3G-914, resultó ileso y se salvó de milagro.

Efectivos policiales acudieron al lugar, donde encontraron tres casquillos de balas y una gorra que al parecer se le habría caído a uno de los maleantes. Los agentes revisarán las cámaras de seguridad cerca de la zona, a fin de identificar a los responsables y el recorrido que realizaron en su intento de homicidio.

Cabe indicar que el chofer de la camioneta transportaba combustible cuando los sicarios intentaron matarlo, a unos metros del paradero Las Norias, donde varios transportistas fueron testigos de los balazos.