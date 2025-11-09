El Poder Judicial dictó mandato de prisión preventiva contra Wilson Lorenzo Martínez Cumpa (65), conocido como “Loco Larry”, tras su participación en el fallido asalto a la sucursal de Caja Piura en Lambayeque. El incidente ocurrió cuando el hombre y su cómplice intentaron robar la entidad financiera, pero fueron sorprendidos por la policía.

Caso bajo investigación

Según las autoridades, “Loco Larry” fue reducido en el lugar de los hechos, mientras que su compañero, Julio Antón Navarro, decidió acabar con su vida de un balazo en la cabeza, un trágico suceso que fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando conmoción entre los habitantes de la región.

El incidente ha generado gran conmoción en la comunidad local, no solo por la violencia del asalto frustrado, sino también por la dramática muerte de Julio Antón Navarro. Las imágenes del momento fueron compartidas rápidamente en plataformas digitales, lo que provocó una amplia discusión sobre la creciente inseguridad en la región.

El juzgado que lleva el caso ha dispuesto la prisión preventiva para “Loco Larry” mientras se continúan las investigaciones sobre la red criminal a la que podrían pertenecer. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad cercanas al área para identificar posibles cómplices y determinar los detalles de los movimientos previos al asalto.