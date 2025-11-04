La Primera Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque, a cargo de la fiscal Yulissa Bardales Flores, inició diligencias preliminares por el presunto delito de robo agravado tras el asalto frustrado ocurrido la tarde de este lunes en una agencia de Caja Piura, ubicada en la avenida Mariscal Ramón Castilla N.º 1193, en la ciudad de Lambayeque.

Según la información preliminar, tres sujetos armados ingresaron al local y redujeron al agente de seguridad. Sin embargo, la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) evitó que se concrete el robo. Esto fue anunciado a través de su página de Facebook.

Un fallecido y un detenido

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes —identificado como Julio A. N. (35)— se disparó al verse acorralado, falleciendo en el lugar. Su muerte fue confirmada por las autoridades minutos después.

Otro de los implicados, Wilson Lorenzo M. C., fue detenido por la PNP en posesión de un arma de fuego y trasladado al Área de Investigación de Robos de la Divincri Chiclayo, donde permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones.