En Lambayeque, el empresario Deivis Rimarachín Vásquez, quien es investigado por presuntos actos de corrupción en agravio de la Municipalidad Distrital de Mórrope, recuperó su libertad, luego de haber cumplido buena parte de los 22 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

Investigación del Ministerio Público

A través de la resolución N° 04, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dio cuenta que la defensa de Rimarachín consiguió que se declare fundado un recurso de cese de prisión preventiva. En mérito a ello, este juzgado ordenó el pago de una caución de S/ 10,000 y una medida de comparecencia con restricciones por el plazo de 21 meses.

Rimarachín quedará sujeto a reglas de conducta, lo cual significa que no podrá variar de domicilio ni ausentarse de donde reside sin previa autorización del juez. También deberá comparecer el último día hábil de cada mes ante la fiscalía para justificar sus actividades. Además, se le prohíbe tener comunicación con los demás imputados, testigos o peritos, bajo apercibimiento de aplicarse una medida de mayor gravedad a pedido del fiscal, en caso de incumplimiento.

Fue denunciado en su condición de exproveedor del municipio del distrito de Mórrope, ya que habría participado en adquisiciones fraccionadas