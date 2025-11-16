Dos mujeres fueron asesinadas este sábado 15 de noviembre en su vivienda del asentamiento humano Aviación por Arnold Antonio Segura Guevara (24), hijo y nieto de las víctimas. La madre falleció en el acto, mientras que la abuela murió horas después en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Tragedia y crimen familiar

Un tío del detenido resultó herido y permanece en estado grave en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo. La Policía llegó al lugar junto con peritos de criminalística y personal especializado del área de homicidios.

Según las primeras indagaciones, el agresor convivía con las víctimas y presentaba problemas de drogadicción, lo que podría haber motivado el ataque. El detenido se encuentra bajo custodia policial a disposición de la Fiscalía Mixta de Cayaltí.

Más detalles sobre este caso serán publicados en nuestra edición impresa.