Un joven y valeroso policía, natural del distrito de José Leonardo Ortiz, de la provincia de Chiclayo, perdió la vida tras intentar rescatar a un grupo de personas que quedó varada en la región San Martín.

Se trata del suboficial PNP Gustavo Aldair Chávez Acuña, de 26 años, quien la tarde de ayer acudió junto a sus compañeros a la zona de San José de Sisa, en la provincia de El Dorado, donde la creciente del río Sisa —producto de las intensas lluvias— impidió que varios ciudadanos pudieran salir de una pequeña isla donde quedaron atrapados.

Tragedia por salvar vidas

De acuerdo con la primera información policial, el joven uniformado participó en la arriesgada operación para salvar la vida de los afectados que no lograron cruzar el río a tiempo. Sin embargo, el caudal aumentó repentinamente, arrastrando palos, piedras y otros objetos.

El suboficial estaba asegurado con una cuerda, pero, al parecer, se golpeó la cabeza con algún bloque dentro del río, lo que ocasionó que se ahogara, pese a los esfuerzos de sus compañeros y de la población que ayudaba a jalar la cuerda para ponerlo a salvo.

Finalmente, lo sacaron de las aguas y, al verificar que aún tenía signos vitales muy bajos, fue trasladado de inmediato a un hospital. Los médicos no pudieron hacer nada: llegó sin vida.

Otros dos ciudadanos, que eran arrastrados por la corriente y presentaban signos de agotamiento y desesperación, sí lograron ser auxiliados y puestos a salvo.

Se conoció que Chávez Acuña prestó servicio en el área de Salvataje de la Unidad de Servicios Especiales de Chiclayo y que hace una semana había sido destacado a Tarapoto.