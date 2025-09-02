Una tragedia estuvo a punto de registrarse en el interior del penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, luego que un recluso por poco y asesina a su pareja.

Atentado a mujer

Este suceso ocurrió a las 12 y 45 de la tarde del último domingo, cuando Lisbeth Yocsi Sáenz Veliz, de 38 años de edad, acudió al recinto penitenciario con la finalidad de visitar a su actual pareja, el interno Jhony Aarón Leyva Chuquilín (37), quien purga una condena de 17 años de pena privativa de la libertad, por el delito de feminicidio en el pabellón Nº 04 del Régimen Cerrado Ordinario.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía, en ese instante que estaban juntos, durante la visita, la mujer, al parecer terminó la relación con el reo, quien no lo tomó nada bien.

Posteriormente, ambos empezaron a discutir fuertemente y es allí donde Leyva Chuquilín agredió físicamente a la mujer que un día dijo amar.

Luego, con un arma blanca, el preso le causó heridas punzo cortantes en el cuello, brazos y espalda a la fémina, quien a gritos pedía auxilio, pues temía morir a manos del individuo.

Otros internos al darse cuenta del hecho de sangre, de inmediato comunicaron a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que prestan seguridad interna.

Sáenz Veliz fue derivada por los agentes PNP al hospital Las Mercedes, donde permanece internada.