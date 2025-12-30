En la región Lambayeque, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo ordenó el último viernes, 26 de diciembre, nueve meses de prisión preventiva contra Franklin Cerna Tarrillo (48), alias “Mongolo” o “Fino”, investigado por el presunto delito de receptación agravada de autopartes.

Caso investigado

El último lunes 22 de diciembre, el sujeto fue capturado por efectivos del Grupo Terna del Escuadrón Verde en el distrito de José Leonardo Ortiz, en posesión de más de 1,500 espejos retrovisores de procedencia ilícita.

Antecedente. La intervención policial se realizó en la calle San Felipe N.º 778, en el centro poblado menor Nuevo San Lorenzo, donde las autoridades sindicaron a Cerna Tarrillo como el presunto cabecilla de la red criminal denominada “Los Receptadores de la Cois”.

En audiencia virtual, el Ministerio Público precisó que alias “Mongolo” es considerado uno de los principales receptadores de autopartes robadas en Chiclayo y registra antecedentes por hechos similares. En abril de este año fue intervenido en dos inmuebles ubicados en la calle Cois 512, en Chiclayo, y en la avenida Chiclayo N.º 170, en el pueblo joven Urrunaga, donde se le incautaron autopartes valorizadas en aproximadamente 300 mil soles.

Durante el último operativo contra Cerna Tarrillo, la Fiscalía detalló que los agentes incautaron espejos retrovisores de vehículos mayores, de diversas marcas y modelos, que no contaban con documentación que acreditara su legalidad, así como un automóvil de placa BAW-035.

El Ministerio Público sustentó el pedido de prisión preventiva en la reincidencia del imputado y el riesgo de fuga, argumentos que fueron acogidos por el juzgado.

Con la medida coercitiva, se busca facilitar las diligencias orientadas a identificar a sus presuntos cómplices y desarticular por completo la organización criminal que lidera “Mongolo”.