Las intensas lluvias registradas en Chiclayo provocaron el colapso de parte del techo del Hospital Naylamp, establecimiento perteneciente al EsSalud.

Imágenes difundidas muestran el desprendimiento de estructuras y acumulación de agua en ambientes internos del hospital, evidenciando el impacto de las precipitaciones en la infraestructura sanitaria.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas a causa del incidente.

Chiclayo bajo lluvias persistentes

La ciudad viene registrando aniegos en distintas zonas, como la avenida Luis Gonzales y calles aledañas, donde el tránsito se ha visto restringido por acumulación de agua.

En el caso del Hospital Naylamp, la filtración constante habría debilitado la estructura del techo hasta provocar su caída.

Personal del establecimiento activó protocolos internos para resguardar a pacientes y trabajadores, mientras se evalúan los daños.

Evaluación y medidas

Se espera un pronunciamiento oficial de EsSalud sobre la magnitud de los daños y las acciones que se adoptarán para garantizar la continuidad de los servicios.

Autoridades locales no descartan que las lluvias continúen en las próximas horas, por lo que se mantienen en alerta ante posibles nuevas afectaciones en infraestructura pública.