Cientos de familias del pueblo joven San Lorenzo de Chiclayo reclamaron una solución definitiva al problema de colapso de las redes de desagüe que todos los años ocasiona aniego de aguas servidas frente a sus viviendas.

El pedido lo hicieron a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL) pues siempre que se presenta el problema, únicamente retiran el agua pestilente; pero – según manifiestan - no se preocupan por desatorar las redes de alcantarillado.

“Este es un problema que tiene años. Epsel solo viene con maquinaria a limpiar, retiran el agua y no desatoran nada. Nosotros, entre todos, las cuatro calles de la vecindad, hemos acordado no pagar agua, ni desagüe, ni alumbrado público porque no tenemos los servicios necesarios”, dijo uno de los moradores.

Asimismo, indicaron que al vivir literalmente rodeados de aguas putrefactas, se ven obligados a cerrar puertas y ventanas de sus casas, pues por las tardes el olor se hace insoportable y, lo que es peor, atrae la presencia de moscas y mosquitos.

“Epsel solo viene a limpiar pero nunca ve cuál es el desperfecto para solucionarlo. El alcalde (Marcos Gasco) tampoco se ha acercado a ofrecer una solución y acabar con este martirio, con este peligro de contaminación, yo tengo niños y vivimos expuestos a contraer enfermedades”, dijo una de las vecinas.

Mientras tanto, para cruzar las calles, han tenido que armar una especie de puente de tierra sobre la pista e incluso algunos motociclistas optan por circular por las veredas para evitar mojarse con las aguas de desagüe.