Una de las investigaciones por el presunto direccionamiento en la instalación de servicios de oxígeno durante la pandemia Covid-19, acaba de culminar en una sentencia condenatoria, en la región Lambayeque.

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque denominó este caso como ‘El pacto del oxígeno en tiempos de pandemia’, porque mientras decenas de pacientes luchaban por respirar, exfuncionarios de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y proveedores concertaron para convertir la necesidad del oxígeno en un negocio particular.

Arreglado

Entre enero y marzo del 2021, la Geresa hizo gestiones para implementar plantas de oxígeno, y una de estas se construiría en el Centro de Salud Cerropón.

Las pesquisas detallan que Alexandra Facundo Cruz, quien por entonces se desempeñaba como administradora y jefa encargada de la Oficina de Planeamiento de la Geresa, pidió la contratación de dos profesionales, cuya misión era revisar, elaborar y proponer mejoras a expedientes técnicos.

De esa manera, aparecen en la historia Pedro Ilquimiche Reyna y Jeniffer Mechato Mendoza, aunque sus contratos no siguieron ningún procedimiento previsto en la ley, tal como concluyó la Fiscalía.

Al poco tiempo, Facundo ordenó que el expediente de la planta de oxígeno de Cerropón sea puesto a disposición de Ilquimiche, para que haga correcciones. El proyecto original consideraba la creación de dos plantas de oxígeno de 30 metros cúbicos, y la sugerencia de este profesional fue que se cambie a una de 60 metros cúbicos de manera lineal. Pero estas adaptaciones se habrían dado para facilitar el direccionamiento a favor de Latinlab S.A.C.

En las pruebas del despacho anticorrupción, destaca el testimonio de un funcionario de la Geresa, quien afirmó que, a inicios de marzo del 2021, fue invitado a una reunión en el hotel Costa del Sol, donde estuvieron presentes Jeniffer Mechato y Dafnee Lucero Silva, representante de Latinlab S.A.C. Ahí mismo se mencionó que Facundo se haría presente más tarde.

“Hasta revisaron mi cuerpo para que deje el teléfono por temas de seguridad y me proponen que había que hacer estos cambios, porque ya todo estaba negociado, que se requería hacer las modificaciones a una planta de 60 metros cúbicos lineal, y que además esto ya estaba conversado desde las más altas esferas”, narró el testigo a la autoridad.

Agregó que los implicados expresaron su interés en buscar el direccionamiento de las contrataciones de plantas de oxígeno para los hospitales Belén, Ferreñafe y Olmos.

Resultado

Durante un juicio por el delito de colusión simple ante el Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, Dafnee Lucero se acogió a la figura de la conclusión anticipada, admitiendo responsabilidad penal en los hechos.

Por ello, fue sentenciada a 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, con la condición de que cumpla reglas de conducta. Asimismo, el juzgado le impuso 4 años y 6 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y deberá pagar S/ 3 229 por el concepto de días multa.

En cuanto a la reparación civil por el daño ocasionado al Estado, la suma establecida es S/150 mil, de los cuales la procesada ha cancelado S/ 20 mil.