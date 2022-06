Al parecer, no le salieron las cosas como quería al alcalde de Cayaltí - Chiclayo, Oswaldo Paz Chávez, pues no prosperó el pedido de vacancia que interpuso contra la primera regidora, Mirtha Ortiz Rojas, quien deberá reemplazarlo en el cargo, cuando pida licencia para postular en las Elecciones Municipales 2022.

Durante la sesión de concejo, a favor de la vacancia propuesta por Oswaldo Paz (alcalde), solo votaron los regidores Próspero Cruzado Medina y Eusebio Esquen. Mientras que lo hicieron en contra, los regidores Robert Vasquez, Diana Vergara y Mirtha Ortiz.

La causal de vacancia se basó un informe de la Gerencia de Recursos Humanos donde se advierte un presunto acto de nepotismo, pues la hermana de la regidora Mirtha Ortiz trabajó para una campaña contra el dengue, organizada por la municipalidad, cobrando la suma de 150 soles.

En declaración a la prensa, la regidora anunció que seguirá trabajando y denunciando los actos de corrupción que existe dentro de la Municipalidad de Cayalti.

“El pueblo me eligió para cumplir un rol fiscalizador y seguiré hasta el final porque nadie tiene derecho a burlarse y vulnerar los derechos de todo un pueblo. No vamos a permitir de ninguna forma que un grupito de tres personas con argumentos falsos, abusando de su poder cometan atropellos. Entorpeciendo a todas luces las investigaciones en la Fiscalía, queremos transparencia, queremos justicia, no hay manera que el alcalde siga ocultando las cosas”, aseveró.

Cabe indicar que Oswaldo Chávez asumió la alcaldía de Cayaltí tras el fallecimiento del alcalde Silverio Chamaya, por lo que ahora, buscará la reelección con las filas del partido político Juntos Por el Perú.