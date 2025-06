Una obra del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) valorizada en más de 56 millones de soles registra graves fallas estructurales.

Se trata del proyecto “Mejoramiento del servicio del sistema de riego del canal principal Sasape- Mórrope” que comprende 22 kilómetros, desde el sector Chirimoyo – Túcume hasta la Panamericana Norte – Mórrope.

HECHOS. Los agricultores denunciaron que la obra falló en su primera prueba hidráulica, generando levantamiento y grietas en las losas de concreto.

A través de las redes sociales, mostraron fotografías y videos del recorrido que hicieron en la obra, donde hallaron a obreros tratando de subsanar las fallas.

La empresa Altavista, a cargo de la ejecución de la obra, informó que vienen modificando las planchas de compuertas, demoliendo y construyendo nuevas losas, y cambiando el material instalado en las juntas de contracción; sin embargo, los agricultores llevan más de un año sin sembrar y no pueden esperar más tiempo.

“He conversado con el ingeniero residente, Jorge Ruiz Coronado y nos ofreció que iba a poner más personal para poder avanzar. Yo le he dicho que nosotros no esperaremos más de 15 días, porque el agricultor se va contra el dirigente. No sé si es factor humano o el material utilizado”, dijo Benito Llontop Sandoval, presidente de la Comisión de Regantes de Usuarios-Mórrope.

Representantes de la empresa minimizaron la situación, aduciendo que solo son pequeñas fisuras y algunos paños colapsados; sin embargo, los agricultores se preguntan si esto pasó con la liberación de 4 metros cúbicos de agua, qué podría ocurrir con su máxima capacidad (11 m3).

Cabe indicar que el problema se originó por la filtración de agua a través de las juntas de contracción, en las compuertas. Llontop dijo que el gerente de Agricultura, Miguel Pérez , ofreció “cambiar el material por uno mejor”.

VIDEO RECOMENDADO