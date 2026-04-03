Este Viernes Santo 3 de abril, los vecinos del distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), participaron con profunda devoción en la escenificación del Vía Crucis, una de las representaciones religiosas más emblemáticas de la región.

Fervor religioso

La puesta en escena reunió a 130 participantes, entre niños, jóvenes y adultos, quienes recorrieron las principales calles del distrito hasta el cerro Las Delicias, acompañados por miles de fieles y transeúntes que siguieron con atención cada escena de la Pasión de Cristo. La procesión estuvo marcada por cantos, rezos y un ambiente de recogimiento, que reflejó la intensa espiritualidad de la comunidad.

La tradición, organizada por los miembros de la Iglesia San Martín de Tours desde hace aproximadamente 35 años, ha logrado consolidarse como un evento cultural y religioso que fortalece la fe de los habitantes y promueve la participación de toda la comunidad. Durante el recorrido, los actores recrearon momentos significativos como la flagelación, la caída de Jesús y su encuentro con su madre, escenas que emocionaron a quienes presenciaron la representación.

Este año, las celebraciones de Semana Santa se extendieron del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026, con actividades que incluyeron el Domingo de Ramos, la Última Cena, el juicio de Jesús, el Vía Crucis y la crucifixión, culminando con el Sábado de Gloria, jornada que simboliza la resurrección y la esperanza de los creyentes.

Visitantes

Desde el mediodía se realizó el tradicional Vía Crucis de Viernes Santo, una cita que permitió a vecinos y visitantes revivir los pasajes más significativos de la Pasión de Cristo, fortalecer los lazos comunitarios y mantener viva una tradición que se transmite de generación en generación.

Muchas personas llegaron de las provincias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe.