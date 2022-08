Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Señor de Sipán (USS) - Lambayeque protestaron contra los directivos de esta casa superior de estudios, debido al incremento de las pensiones.

Los jóvenes realizaron una marcha por la carretera Chiclayo-Pimentel, llegando hasta la fachada de la USS, donde reclamaron pensiones justas.

Asimismo, exigieron que el excongresista y gerente general de la universidad, Richard Acuña Núñez se pronuncie sobre este conflicto.

A la fecha, el costo de la pensión para las carreras de Medicina Humana y Enfermería es de S/ 1,500, y esto ha generado indignación.

“La educación que recibimos no se justifica con el monto que nos cobran, hay docentes que no se presentan a dictar clases y otros que no son buenos para enseñar. Ya no más maltrato, exigimos una educación de calidad y con precio justo”, señalaron a Tvi Noticias.

Los alumnos han propuesto la categorización, pero la institución no ha respondido a este pedido. Ellos solo piden apoyo para no truncar sus proyectos profesionales.