En un mega-operativo realizado la madrugada de ayer en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) frustró un intento de fuga por parte de peligrosos convictos.

Con apoyo de efectivos policiales de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), la Feccor realizó una requisa en el penal exPicsi, tras recibir información confidencial sobre un plan de fuga que podría dejar varios muertos.

Caso bajo investigación

La diligencia se realizó luego de que un testigo con código de reserva revelara que, desde hace tres meses, los internos venían pasando dinamita en pequeñas cantidades, logrando reunir la suficiente cantidad como para hacer explotar las paredes del recinto carcelario.

Según el testigo, escuchó a un reo cuando se acercó a una abogada en la zona de recepción del penal y le dijo:

“Hoy me voy, a más tardar mañana”.

La letrada solo atinó a reírse y responder con sarcasmo:

“¿Acaso vas a volar?”

Sin embargo, el interno le replicó:

“No, lo que pasa es que, como tú eres mi amiga de confianza, te voy a contar algo”.

“Es ahí donde el reo explica que van a reventar las paredes con dinamita o pólvora, porque le refirió que la han ido pasando poquito a poquito y ya tienen todo lo necesario”, consta en la carpeta fiscal N° 82 – 2025.

Incluso, el testigo con identidad reservada aseguró que el grupo de internos reunió la suma de 200,000 soles para acceder a todo lo que necesitaban para concretar la huida.

“Entonces, le dice a la abogada que, para que no se frustre, tienen que hacer detonar las paredes y va a haber muertos. Y sé que a la abogada le han entregado una carta para que vaya a la zona de máxima seguridad y, dándole un papel pequeño, le pidió que se lo entregue a ‘Jocho’, y luego le dijo que mejor no, que se lo entregue a Mucha o Ayacuchano”, manifestó.

Luego, el testigo reveló los nombres de los siete reos que planeaban fugar del penal: tres del pabellón de máxima seguridad y cuatro de los pabellones C2, C5 y C7.

“El reo mencionó que en las habitaciones tenían recabada la pólvora, pero que el día de hoy (12 de diciembre) o mañana es la acción, refiriéndose a detonar la dinamita. También mencionó que antes en el penal ha habido fugas frustradas, pero que en este caso no podrían parar una explosión”, narró.

Con la alerta proporcionada por el testigo con código de reserva, el día de ayer se realizó la diligencia en seis celdas dentro del penal de Chiclayo.

“Según la información recibida, un grupo de internos habría planeado evadir la vigilancia del establecimiento con el uso de material explosivo y armas de fuego, lo que habría puesto en peligro la seguridad tanto dentro como fuera del centro penitenciario”, informó el Ministerio Público.

Durante la intervención se logró incautar elementos que corroboraron la información proporcionada por el testigo, lo que permitió asegurar el control de la situación en el reclusorio.