Todo un teatro al parecer realizó el alcalde del distrito de Pacora, José Luis Sipión Bornaz, conocido como “Pepe Lucho”, al denunciar públicamente que fue víctima de un intento de secuestro por parte de un grupo de delincuentes.

La autoridad edil apareció en sus redes sociales, sentado en una silla de ruedas y con diversas lesiones en el rostro, así como el cuerpo, donde aseguró que la noche del último domingo, unos maleantes intentaron llevárselo a la fuerza a bordo de una mototaxi.

DENUNCIA. Incluso explicó que los facinerosos le cerraron el pase provocando que caiga al pavimento y es allí donde lo toman a la fuerza y lo suben al vehículo motorizado, esto ante sus gritos de pedido de auxilio. Dijo que moradores al escucharlo realizan disparos y es allí donde él aprovecha para arrojarse y escapar.

Ante este suceso, el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que hasta el momento el alcalde no ha realizado alguna denuncia por presunto intento de secuestro o atentado en su contra, ante la Policía.

De igual manera, el oficial indicó que, según las investigaciones, hasta el momento solo se trataría de un accidente de tránsito, un despiste en una trocha lo que sufrió “Pepe Lucho”, pero no habría habido ningún intento de secuestro como lo viene publicando en sus redes sociales, especialmente en Tik Tok.

Por otro lado, José Luis Sipión Bornaz, fue denunciado por la periodista, Antuanné Bravo Díaz, de una conocida radio nacional, de haberla retenido contra su voluntad dentro de una minivan mientras se trasladaban desde el distrito de Zaña a Chiclayo.

Ella sostuvo que pidió en reiteradas ocasiones descender del vehículo, pero no le fue permitido, lo que le generó temor por su integridad.