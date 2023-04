La titular de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque, Jennifer Edith Harvey Recharte, señaló que luego de una emergencia por lluvias intensas, desborde de ríos y huaycos se debe dar respuesta inmediata en los tres nivel de gobierno: distrital, provincial y regional.

“Tenemos conocimiento que las municipalidades distritales y provinciales sí han dado apoyo humanitario, han actuado con maquinaria y si no es suficiente sus recursos han solicitado al Gobierno Regional”, manifestó.

Sin embargo, lamentó que varias municipalidades no hayan considerado en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en el pliego 068 de Atención de Emergencia por Desastres, los recursos suficientes para poder atender a los afectados por las lluvias intensas.

“Como Indeci no podemos determinar si va haber Fenómeno de El Niño, pero sí debemos estar preparados, la pregunta es si todos tienen un plan de contingencia para lluvias. Si revisamos los presupuestos, no todos le dan importancia al pliego 068 que es para la atención de emergencia. Ese presupuesto lo determina cada gobierno local. Lamentablemente, hay muchas municipalidades que solo han puesto 50 soles y con eso no se puede hacer nada”, aseveró.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Provincial de Ferreñafe cuenta con S/91,305 disponibles en el pliego presupuestal 068 para la atención de emergencia; pero lleva 0.0% de gasto.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Lambayeque cuenta con S/ 79,330, pero solo lleva 2.7% de gasto.

La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz tiene disponible S/597,608 pero registra 0.0% de gasto.

