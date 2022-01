La noche de ayer, horas antes del Año Nuevo, personal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque realizó operativos inopinados en toda la jurisdicción, interviniendo cantinas y decomisando pirotécnicos.

De esta manera, se evitó la venta ilegal de bebidas alcohólicas en establecimientos no autorizados, dando cumplimiento a la norma dispuesta por el gobierno central de toque de queda a partir de las 11:00 p.m.

Durante los operativos, también se evitó la comercialización de productos pirotécnicos, decomisando gran cantidad de cohetes, muñecos, tronadores y ratas blancas que atentan contra la salud y bienestar de la ciudadanía.

Las diligencias fueron realizadas por personal de la sub gerencia de gestión de riesgo de desastres, sub gerencia de fiscalización administrativa, sub gerencia de seguridad ciudadana, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú.