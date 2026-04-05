En la región Lambayeque, Gustavo Espinoza Soto, candidato del partido Somos Perú al cargo de diputado en el Congreso de la República, seguirá bajo la mira del Ministerio Público por supuestamente haber consignado documentación falsa en su tesis de pregrado.

Denuncia contra consejero

A través de la disposición N°06, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo comunicó la formalización de una investigación preparatoria en contra de Espinoza por presuntamente haber cometido el delito de uso de documento privado falso.

Meses atrás la abogada Betty Leonor Guarnizo Miranda denunció ante la autoridad que su nombre y firma aparece en dos anexos de la tesis de pregrado del candidato, denominada “Vulneración de los derechos laborales de los trabajadores en las entidades privadas del distrito de Motupe”, que fue presentada por este para optar el título profesional de abogado en la Universidad Señor de Sipán (USS).

Guarnizo detalló que en la ficha de validación de cuestionario (anexo 02) ella figura como gerente de un estudio jurídico y que lo mismo ocurre en el documento Carta de aceptación - Autorización para recojo de información (anexo 5), lo cual es falso porque ella viene trabajando para entidades estatales y nunca ha estado vinculada a empresas o similares.

La formalización de la Fiscalía se sustenta en la obtención de los anexos y las declaraciones de todos los involucrados.

Diligencias

En la disposición fiscal también aparecen Haddad Yuseff Chanamé Vásquez, especialista en asesoría de tesis, por el presunto delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos privados.

Asimismo, Mayra Alejandrina Bernilla Neyra, compañera de tesis de Espinoza, quien continuará respondiendo a la justicia por uso de documento falso. Los agraviados son Betty Guarnizo y la USS.