El Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) expulsó de manera definitiva al actual congresista de la República, José María Balcázar Zelada.

La medida disciplinaria se le impuso al concluir que el parlamentario incurrió en actos irregulares, cuando ejerció el cargo de decano del ICAL durante el periodo 2019 – 2020.

Resolución

Mediante la resolución N° 10, el ICAL concluyó que el exdecano vulneró el estatuto y el código de ética de esta orden profesional.

Amparándose en informes de extrabajadores de la institución, el Consejo de Ética determinó la responsabilidad del denunciado en malos manejos de los recursos económicos del ICAL.

“El 03 de mayo de 2021, mediante información contable extraída del sistema de tesorería se toma conocimiento que los ingresos por ambos años ascendieron a 2 millones 779 mil 372 soles. El exdecano abrió dos cuentas de ahorro a su nombre en la Caja Trujillo, en las cuales se ha depositado ingresos del ICAL”, señalan.

Precisan que el actual Consejo Directivo desconoce el balance económico de la gestión de Balcazar Zelada, pues no le permitía a la exdirectora de Economía, Rosa Elena Pizarro; y a la exdirectora de Bienestar Social, Kelly Palacios Apaéstegui, cumplir con sus atribuciones, tal como ellas mismas lo han declarado.

“No se me convocaba para la suscripción de cheques y al acudir a las instalaciones de caja del ICAL a verificar el cumplimiento del artículo 108 del estatuto, que es depositar en la entidad financiera BCP los ingresos diarios de caja, la cajera Sinthia Renquifo Villegas me dijo que por orden del decano no rendirá información”, declaró.

También cuestionan los abusos cometidos contra cinco trabajadores, en la época más complicada de la pandemia, al imponer la suspensión perfecta de labores, que luego significó multas por parte de la Sunafil.

“La Sunafil requiere el pago de las multas bajo apercibimiento de cobranza coactiva, por la suma total de S/177,149.17, con lo que el exdecano denunciado ha causado un perjuicio al patrimonio económico en contra de la Orden Profesional, ante su actuar arbitrario e ilegal”, manifiestan.

Por último, precisan que en la gestión de Balcázar se colegiaron 488 abogados, pagando cada uno S/1,510.00. El total es S/736,880 “monto del cual no ha rendido a la fecha su balance económico”.

Responde

Al respecto, el congresista José Balcázar Zelada calificó como una “burrada sin atenuantes” la resolución que lo expulsa del ICAL, pues incluso le atribuyen haber violado Derechos Humanos.

“El otro cargo que me atribuye Carlos Martínez Oblitas (actual decano) y su comité es no haber rendido cuentas de mi gestión. Pero ese caso ya se investigó en el Ministerio Público, donde se ha dispuesto el archivo definitivo, pues la pericia contable oficial concluyó que no se había producido daño al ICAL”, manifestó.

Asimismo, indicó que el motivo de la “rabieta de Martínez Oblitas y sus cómplices” es que los demandará por daños y perjuicios.

“También, el miedo porque su cómplice Yuri Díaz Jaime sea condenado por delito de usurpación, cuya investigación está en la Fiscalía en agravio del ICAL. Martínez usó a este usurpador para que le habilite elecciones truchas donde él se benefició. Yuri Diaz se hizo pasar cínicamente como Decano encargado, cuando luego de estar suspendido en Sunarp, su cargo de directivo había fenecido el 31.12.2020. Martínez así ganó un írrito decanato”, manifestó.

Además, sostiene que lo expulsan del ICAL porque “tiene que responder por la compra del terreno pantanosos, dizque para centro de esparcimiento, que compró a un único postor y sin licitación por varios millones de soles donde se ha construido un remedo de edificio que se ha caído a pedazos”, dijo.

Es por ello que – según dice – tratan de perjudicarlo, pues “la responsabilidad alcanzará también a sus cómplices del asalto al local del ICAL, 10 directivos y una veintena de asambleístas eternos”.

“No olvida que lo hice arrodillar en las elecciones al decanato 2019, y le prohibí en el nuevo estatuto, que los exdecanos vuelvan a postular al ICAL para dar paso a los abogados jóvenes”, aseveró.